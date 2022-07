Rayman Jungle Run é considerado o jogo do ano na App Store

O game Rayman Jungle Run foi considerado o jogo do ano pela App Store. O sucesso foi tanto que a Ubisoft, produtora do game, disponibilizou níveis gratuitos para os usuários do game, feito tanto para o iOS da Apple como para o Android.

Rayman Jungle Run é um jogo de plataforma no qual precisamos apenas pular e flutuar no ar com o personagem, que se locomove automaticamente.