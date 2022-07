Rainbow Six Siege ganha data de lançamento no Brasil

O game Tom Clancy's Rainbow Six vai ser lançado mundialmente no dia 13 de outubro em versões para PlayStation 4, Xbox One e PC-Windows. O jogo vai chegar ao brasil na mesma data e totalmente em português. Desenvolvido pela Ubisoft Montreal, Tom Clancy's Rainbow Six é inspirado em organizações reais antiterrorismo e coloca o jogador no meio de combates táticos letais.

Pela primeira vez nos jogos da série Tom Clancy's Rainbow Six, os jogadores participarão de operações de cerco militar, uma nova forma de ataque em que inimigos têm condições para transformar o ambiente em que estão em modernas fortalezas e os times Rainbow Six lideram invasões para eliminar essa ameaça.

Confira o gameplay do jogo: