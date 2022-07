Rainbow Six Siege é lançado no Brasil

Foi lançado nesta terça-feira, 1, o game Rainbow Six: Tom Clancy's Rainbow Six Siege, FPS inspirado em organizações reais, disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC totalmente em português. As versões para consoles custam R$ 249,90 e a de PC, R$ 129,90 na Uplay, Nuuvem e Steam.

Desenvolvido pela Ubisoft Montreal, Tom Clancy's Rainbow Six é inspirado em organizações reais antiterrorismo e coloca o jogador no meio de combates táticos. Pela primeira vez nos jogos da série, os jogadores participarão de operações de cerco militar, uma nova forma de ataque em que inimigos têm todas as condições para transformar o ambiente em que estão em modernas fortalezas e os times Rainbow Six lideram invasões para eliminar essa ameaça.

Para atingir seus objetivos, os jogadores podem utilizar arames farpados, escudos reforçados, minas explosivas, drones de observação e diversas armas, além de fazer rapel, derrubar paredes, montar barricadas, invadir ambientes pelo teto e muito mais.