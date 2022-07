PS4 por R$ 4 mil faz a Sony perder dinheiro, diz diretor

Mark Stanley, diretor responsável pelo PlayStation na América Latina, disse, em entrevista ao UOL Jogos, que vender o Playstation 4 no Brasil por R$ 3.999,00 faz a empresa perder dinheiro. "Na verdade a Sony está perdendo [dinheiro], não posso dizer exatamente quanto, mas a Sony está perdendo uma boa quantidade de dinheiro. Você sabe que o preço do PlayStation 4 na loja custa US$ 399, e as unidades [brasileiras] custam mais para serem fabricadas. E depois das taxas aplicadas no Brasil, estamos investindo R$ 258, que é uma margem de 20% que nos seria assegurado caso fosse o preço cheio de R$ 4.257 e conseguimos reduzir para chegar em R$ 3.999.", explicou.

A Sony criou até um infográfico explicando as taxas e nele, mostra que o PS4, para dar dinheiro à Sony, deveria custar mais caro ainda: R$ 4.257,00.

O diretor ainda afirmou que está tentando fabricar os consoles no Brasil, o que reduziria os preços, e critica as altas taxas de impostos. "Primeiro, precisamos revisar os tributos no país: o IPI [imposto sobre produtos industrializados] para consoles de videogame é de 50%, enquanto que, para computadores, é de 15%. Então, precisamos pegar todas as repercussões da internet sobre o anúncio e voltar a negociar com o governo e conseguir preços mais razoáveis. Do jeito que está, o sistema de tributos não permite isso", afirmou ao Uol Jogos.

O PS4 vendido no Brasil será o mais caro do mundo, inclusive com valor mais caro do que na Argentina (R$ 2.400) e México (R$ 956). O alto valor revoltou os consumidores, que prometeram comprar o concorrente, o Xbox One, que chegará ao Brasil custando R$ 2.100.

No blog oficial do Playstation, o diretor disse que, apesar das altas taxas, está tentando reduzir o preço do console.