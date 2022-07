PS3 começa a ser fabricado no Brasil e custará R$ 1.099

Executivos da Sony divulgaram que o Playstation 3 (PS3) já é fabricado no Brasil e o valor do console já foi anunciado: R$ 1.099. Com a importação, os brasileiros investiam cerca de R$ 1,4 mil e farão, no mínimo, uma economia de quase 30%.

Durante evento realizado em São Paulo nesta terça-feira, 7, o diretor-geral da empresa na América Latina, Mark Stanley e o presidente da Playstation, Jack Tretton, comentaram as novidades e apresentaram o crescimento da empresa no Brasil.

Os diretores apresentaram também uma incubadora de projetos para criar desenvolvedores de jogos para o PS3. Desde 2009, a Sony Computer Entertainment quase triplicou o número de suas vendas no país e teve a marca valorizada na América Latina: "Desde o início da nossa operação em 2009, nosso negócio com games cresceu 168%", disse Tretton.

Os executivos também exibiram um trailer dublado do game "The Last of Us", que será totalmente em português, além do clássico Grand Theft Auto V, que chegará com legendas em português.

Mais de 70 milhões de unidades do PS3 já foram vendidas no mundo todo e somente agora começa a ser fabricado no Brasil. A empresa já havia anunciado o lançamento do Playstation 4, previsto para o final de 2013, mas ainda sem data definida. O valor que será o novo console, no entanto, ainda não foi divulgado.