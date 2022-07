Projeto da USP permite viagem 3D pela Roma Antiga

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) que integram o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial (LARP), vinculado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da universidade, criaram uma simulação em 3D da Roma do ano 360 a.C (antes de Cristo). Por meio de um aplicativo, que pode ser baixado (neste link), ou da navegação no próprio site da entidade (www.larp.mae.ups.br), é possível percorrer estruturas como o famoso Coliseu, casas de banho romanas, explorar ambientes e abrir ícones com informações históricas.

Roma 360 basea-se no Atlas Histórico de William Shepperd, de 1923. A USP pretende ampliar a experiência para outras áreas como Portugal, França e Israel. Os criadores do app recomendam o uso de óculos anáglifos (que tem lentes diferentes, uma azul e uma vermelha) para vivenciar melhor a experiência 3D durante a navegação.

*Com informações da Revista Galileu