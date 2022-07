Programa pinta 16,8 milhões de cores diferentes

É possível usar 16,8 milhões de cores em uma imagem? O programador húngaro József Fejes provou que sim, e com arte. Ele ganhou um desafio on-line de programadores para escrever código de software para produzir imagens originais em que cada pixel é uma cor diferente.

Os programadores poderiam usar até 16.777.216 cores - o maior número possível com a tecnologia RGB (Red, Green e Blue) de 24 bits. A cor de qualquer pixel RGB é determinado pela quantidade de luz vermelha, verde e azul que contém. Em 24 bits, cada um desses três componentes tem um valor de intensidade de 0 a 255 (256 x 256 x 256 = 16777216).

A concorrência foi diversificada, mas Fejes foi declarado vencedor depois que vários participantes ficaram maravilhados com os desenhos produzidos por seu programa. Parecem florais, como aquarelas, e o nome oficial ficou "Rainbow smoke" (Fumaça do arco-íris).

O programa plota automaticamente pixels coloridos de acordo a semelhança de cor e brilho. Em algumas imagens, a cor é escolhida ao acaso e, em seguida, colocado no local mais adequado, antes de outra cor aleatória ser selecionada.

Em texto publicado no Joco Blog, Fejes explica foi muito difícil resolver alguns problemas, mas que desenvolveu o código em dois dias de muito trabalho e pouco sono.

As imagens utilizadas precisam estar no formato PNG, que suporta pouca perda na compressão e todas as cores RGB.