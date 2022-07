Procon notificará Apple no Brasil por lentidão em iPhones antigos

O Procon do Estado de São Paulo vai notificar a Apple por causa da lentidão em iPhones antigos. Pelo mesmo motivo, nos Estados Unidos, a empresa acordou o pagamento de indenização no valor de US$ 500 milhões (o equivalente a R$ 2,2 bilhões) em um processo que corre na justiça norte-americana.

O questionamento do Procon é se o mesmo tratamento será dado aos consumidores brasileiros, uma vez que o produto é o mesmo e o problema semelhante.

O problema teria começado em 2017, quando a Apple liberou uma atualização do sistema iOS com um novo recurso para prevenir que os celulares parassem de funcionar. A solução seria aplicada em modelos mais antigos, cuja bateria estava em processo de enfraquecimento. Com isso, a velocidade máxima do iPhone foi reduzida para evitar desligamentos ou travamentos.

O acordo milionário feito nos Estados Unidos inclui: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e iPhone SE.