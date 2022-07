Pro Evolution Soccer 2014 terá campeonato argentino

O Pro Evoltuion Soccer 2014 (PES 2014) vai ter todos os clubes da primeira divisão do campeonato argentino, além de Boca Juniros, River Plate e Newell's Old Boys. Os demais times são All Boys, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético de Rafaela, Belgrano, Colón, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima Godoy Cruz, Lanús, Olimpo, Quilmes, Racing, Rosario Central, San Lorenzo, Tigre e Vélez Sarsfield.

Na Argentina, os comentaristas serão Mariano Closs e Fernando Niembro, do Fox Sports. O único estádio confirmado é o La Bombonera, do Boca Juniors.

Produzido pela Konami, PES 2014 chega no Brasil no dia 24 de setembro para PS3, Xbox 360, PSP e PCs.