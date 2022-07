Prefeitura lança programa para atrair novas empresas

A Prefeitura avança com o Salvador 360 e promoveu, nesta quarta-feira, 14, o lançamento do segundo eixo do programa: o Salvador Negócios, que reúne um conjunto com mais de 30 ações voltadas para estimular investimentos, atrair e ampliar empresas e promover a geração de emprego. Duas dessas ações já foram iniciadas nesta quarta mesmo. Uma delas é o projeto de lei do novo Código de Obras do Município, que será encaminhado à Câmara de Vereadores. A outra foi o anúncio da criação de mais 3 mil vagas de emprego em Salvador ainda este ano pela Atento – maior empresa de call center do país.

“Íamos fazer este investimento em outro estado, mas, diante desse incentivo oferecido pela Prefeitura, resolvemos reinvestir em Salvador”, disse o diretor regional Brasil da Atento, Mário Câmara. A apresentação do conjunto de ações foi realizada por gestores municipais aos presidentes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Carlos Andrade, e outros representantes do setor empresarial. O objetivo é iniciar um processo de atração de empresas e investimentos para a cidade, incluindo novos vetores econômicos, com geração de empregos.

Com o intuito de tornar a cidade mais atrativa e competitiva, o Salvador Negócios foi concebido de forma participativa, com envolvimento dos representantes dos segmentos econômicos para o entendimento das reais necessidades e estruturação das ações.

Coordenação

Coordenadas pelas secretarias municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Fazenda (Sefaz), as ações do Salvador Negócios foram subdivididas em setores de atuação, que envolvem o planejamento da reativação econômica, os incentivos fiscais, projetos de qualificação profissional e a potencialização de setores estratégicos para geração de emprego, tais como: construção civil, call center, turismo, varejo, têxtil, tecnologia e economia criativa.

Além disso, a iniciativa possui interface com outros eixos de atuação do Salvador 360 e também contará com programas que já estão em desenvolvimento pela Prefeitura, a exemplo do próprio Simplifica, do Revitalizar (estímulo à restauração e recuperação de imóveis no Centro Histórico) e incentivo ao empreendedorismo e desenvolvimento de novos vetores econômicos.

Em relação ao pacote de incentivos fiscais, foram definidas medidas de redução de alíquota do ISS para 2% e desconto do IPTU para setores vinculados à geração de novos empregos, redução temporária da outorga onerosa e parcelamento do pagamento de ITIV com foco no estímulo para a construção. Além disso, haverá incentivo para recuperação da indústria hoteleira e outras ações voltadas para a qualificação profissional e o estímulo ao empreendedorismo individual. Essas ações devem estimular e antecipar investimentos, incentivar a realização de novos projetos e promover a expansão de empresas.

Outro incentivo é a elaboração de novos editais do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação (Pidi), voltados para as áreas de turismo, tecnologia, mobilidade e economia criativa. O Pidi promove a geração de certificados de incentivos, de até 50% do valor do investimento, e que pode ser utilizado para promover instalação de empreendimentos. No total, as projeções dos incentivos dentro do Salvador Negócios foram estimadas em R$ 65 milhões.