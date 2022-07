Predador chega no game Mortal Kombat X; confira os golpes

A Warner Bros. revelou nesta segunda-feira, 6, o trailer oficial do personagem Predador no game Mortal Kombat X. O alienígina terá um bundle com três skins: Commando Johnny, Infrared Scorpion e Carl Weathers como Jax. O pacote está disponível a partir desta terça-feira, 7, gratuitamente, para quem tem o pacote Kombat Pack, e, a partir do dia 14, estará a venda para quem comprou a versão simples do game por US$ 8.

O game também dará pacote de Fatalities Clássicos para todos os jogadores gratuitamente. São quatro fatálities: um para Scorpion, outro para Sub-Zero, Johnny Cage e Sonya Blade, além da skin Kold War para Scorpion.

Confira os golpes do Predador no game: