Pré-venda de Splinter Cell tem desconto e conteúdos extras

A Ubisoft já liberou a pré-venda do game Splinter Cell Blacklist, a nova aventura de Sam Fischer nos videogames. Quem comprar o jogo na pré-venda terá um desconto de R$ 20 no valor do jogo, que vai chegar às lojas por R$ 179,90 no dia do lançamento, 23 de agosto. Além disso, os gamers que comprarem antes do lançamento vão ter acesso a conteúdos extras, como duas armas e um traje especial para Fisher, e o game estará em uma caixa metálica personalizada.

"Decidimos fazer uma pré-venda forte e que desse aos jogadores muito mais do que a satisfação de assegurar sua cópia com antecedência, mas uma série de benefícios exclusivos. É uma forma de retribuir a confiança e fidelidade dos fãs de Splinter Cell, que, com certeza, vão curtir muito as aventuras de Sam Fisher em Blacklist", disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft para o Brasil e América Latina.

Nesta nova aventura, Sam Fisher lidera uma unidade secreta que recebe ordens diretamente do presidente dos EUA. Com a missão de eliminar, a qualquer custo, os terroristas que ameaçam a segurança do País, a equipe de Fisher terá que passar por diversas locações ao redor do mundo, utilizar as mais avançadas tecnologias e abusar das habilidades e inteligência de seu líder para cumprir todos os objetivo.

Totalmente em português, Splinter Cell Blacklist tem lançamento mundial previsto para o dia 23 de agosto, em versões para Xbox 360, PlayStation 3, WiiU e PC.

Confira o trailer: