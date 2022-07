Pré-venda de Rayman Legends começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 23, a pré-venda no Brasil do game Rayman Legends, da Ubisoft. Com legendas e dublagem em português do Brasil, o game estará disponível nas lojas a partir de 15 de setembro para Xbox 360, Playstation 3 e Wii U, por R$ 159,90, e para o PSVita por R$179,90.

Rayman Legends é a sequência do cultuado Rayman Origins. No game, que é uma aventura estilo plataforma, Rayman, Globox e os Teensies estão vagando por uma floresta encantada quando descobrem uma tenda misteriosa repleta de pinturas.

Ao olharem mais de perto, percebem que cada pintura parece contar a história de um mundo mítico. Ao se concentrarem em uma arte medieval, eles são subitamente sugados para a pintura, dando início à aventura começa. Rayman e seus companheiros devem descobrir os segredos de cada pintura.

Confira abaixo o trailer do game: