Positivo lança smartphones de baixo custo

A Positivo lançou uma nova lina de smartphones de baixo custo chamada Positivo Twist. São três modelos ultrafinos com opções de capa extra na caixa, podendo ser dourada, azul ou vermelha.

Os Positivo Twist têm flexibilidade para utilizar duas operadoras ao mesmo tempo com Duplo SIM e vêm com tela de 5 polegadas, sistema operacional Android 6.0 - Marshmallow, processador quad-core de 1.3GHz na versão 3G e 1.0GHz na versão 4G, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, conector para cartão micro SD externo até 32GB e micro USB (2.0) para dados, cabo USB, fone de ouvido e película protetora.

O primeiro dos modelos, o Positivo Twist M possui capacidade de armazenamento interno de 16GB. Já o Positivo Twist S tem câmera frontal de 8MP, com o detector de rosto e sorriso com efeito de cores, balanço de branco e HDR (High Dynamic Range), que proporciona mais detalhes na cena, além de sair de fábrica com um bastão para tirar selfies. A câmera principal conta com zoom digital 4x com flash, 8MP e Twist_2gravação de vídeo. E o Positivo Twist 4G é a escolha idea tem navegação por conexão 4G.

O Positivo Twist M e o Positivo Twist S chegam ao varejo a partir deste mês com preço sugerido de R$ 649. O modelo Positivo Twist 4G começa a ser vendido em breve pelo preço sugerido de R$ 699.