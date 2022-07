Positivo lança smartphone com True Octa-Core no Brasil

A Positivo anunciou nesta terça-feira, 23, o lançamento do Positivo Octa, smartphone com True Octa-Core - o primeiro fabricado no Brasil -, tela IPS HD de 5 polegadas, processador de oito núcleos, câmeras traseira de 13MP e frontal de 5MP e acabamento em branco, preto e dourado.

O Positivo Octa tem espessura de 7,9mm e chega ao mercado em três cores: branco, preto e dourado. As duas câmeras podem ser ativadas por gestos ou comando de voz - dizendo xis.

O smartphone chega com o sistema operacional Android 4.4 - Kit Kat, com previsão de atualização para Android 5.0 - Lollipop ainda no primeiro semestre, memória RAM de 1GB, armazenamento interno de 8 ou 16GB - expansível com cartão micro SD para até 32GB -, conectividade Wi-Fi com roteador, Bluetooth 4.0, GPS e Duplo SIM.

O preço sugerido é de R$ 899 para a versão de 8GB e de R$ 949 com a opção de 16GB de armazenamento.

Outras aparelhos

Seguindo as mesmas características de design do Octa, o Positivo X400 vem com acabamento na cor preta e chega por R$ 529. Com tela de 5 polegadas IPS FWVGA, conta com sistema operacional Android 4.4 - Kit Kat, processador quad-core de 1.3GHz, memória RAM de 512MB, armazenamento interno de 4GB (expansível com cartão micro SD para até 32GB), câmeras traseira e frontal de 5 megapixels, conectividade Wi-Fi com roteador, Bluetooth 4.0, GPS e Duplo SIM.

Na mesma faixa de preço, a Positivo Informática apresenta o Positivo S550, primeiro aparelho da marca com tela de 5,5 polegadas. Com acabamento branco, vem com sistema operacional Android 4.4 - Kit Kat, processador dual-core de 1.0GHz, memória RAM de 512MB, armazenamento interno de 4GB (expansível até 32GB), câmeras traseira de 5 megapixels e frontal de 2 megapixels, conectividade Wi-Fi com roteador, Bluetooth 4.0, GPS e slots para Duplo SIM. O preço sugerido para o S550 é R$ 549.

O Positivo P30 é o celular mais básico, com preço sugerido de R$ 169. O aparelho vem com tela de 2,4 polegadas, conectividade 3G, GSM Quad Band e Bluetooth, memória RAM de 64MB, armazenamento interno de 128MB, câmera frontal VGA e Duplo SIM. Com ele é possível navegar na internet e escutar músicas com Rádio FM e em MP3.