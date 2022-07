Positivo lança linha de notebooks híbridos

A Positivo lançou no mercado a linha de notebooks híbridos Positivo Duo. O modelo ZK3010 tem a tela sensível ao toque de 10,1 polegadas rotacional de até 300º faz dele um equipamento multimodos. Combinada com o sensor acelerômetro, possibilita que o dispositivo seja utilizado em múltiplas posições. O notebook chega ao mercado com preço sugerido de R$ 1.399.

Com acabamento externo preto e interno na cor chumbo, o Positivo Duo ZK3010 tem 21,7 mm de espessura e pesa menos de 1 kg. O processador é um Intel Dual-Core, com sistema operacional Windows 8.1, 500GB de HD e 2GB de memória RAM. O notebook também tem porta USB 3.0 para conexões até 10x mais rápidas do que o USB 2.0.

A linha tem conexões Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.0 LE e alto-falantes estéreo integrados de alta definição, microfone embutido e porta de entrada e saída de áudio.