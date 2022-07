Portal A TARDE estreia nova cobertura ao vivo com Oscar

A cobertura da cerimônia do Oscar 2013, neste domingo, 24, servirá como estreia da nova plataforma de eventos em tempo real do portal A TARDE (www.atarde.com.br).

Em seu layout, a página permite que, no mesmo local, seja possível para o leitor acompanhar o relato dos acontecimentos do evento, além de fotos, reportagens relacionadas e enquete sobre o tema.

"O leitor poderá ainda curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo por sua conta no Facebook, de uma forma mais simples. E, ao final da cobertura, o conteúdo permanecerá agregado à reportagem principal, para que seja possível revisitar tudo que aconteceu durante o evento", afirma a coordenadora de Mídias Digitais do Grupo A TARDE, Iloma Sales.

A plataforma será usada principalmente para a cobertura de eventos esportivos, como os jogos de Bahia e Vitória no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A Copa das Confederações, que acontece em junho no Brasil, também é outro evento que ganhará cobertura em tempo real.

Outros eventos - Com um formato que pode ser adaptado para diversos conteúdos, o novo "ao vivo" de A TARDE também poderá ser usado para outros eventos de destaque na área de entretenimento, como o próprio Oscar, Arraiá da Capitá, Carnaval, além de coberturas especiais como as eleições.

A cobertura deste domingo do Oscar terá início às 21 horas, trazendo fotos e informações do tapete vermelho. A transmissão da premiação ocorre a partir das 22 horas.