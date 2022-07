Pop e sertanejo se destacam em Salvador no 1º ano do Spotify

O pop e o sertanejo foram as trilhas preferidas dos soteropolitanos no serviço de streaming musical Spotify, que completa um ano no Brasil. Os americanos do Maroon 5, a dupla sertaneja Jorge e Mateus e o DJ Calvin Harris foram os três artistas mais ouvidos no período na capital baiana, segundo dados locais obtidos com exclusividade pelo jornal A TARDE. No entanto, na lista das dez músicas mais ouvidas pelos usuários de Salvador, não há nenhuma nacional. A liderança é da canção Rude, da banda Magic!, seguida por Blame e Summer, ambas de Calvin Harris; Animals, da Maroon 5 e Chandelier, de Sia (assista aos clipes das canções abaixo).

Dos artistas mais escutados em todo o País, os sertanejos da dupla Henrique e Juliano estão em quarto, seguidos por Jorge e Mateus e, no geral, o ritmo que mais se ouve depois do Pop e do Rock é a MPB. "É um dado incrível. Em junho de 2014, apenas 14% dos streamings eram gerados por artistas locais. Atualmente, os nacionais já representam 37%, um aumento de 160% nesse período", afirmou Gustavo Diament, diretor geral do Spotify para América Latina, em entrevista por telefone.

As gravadoras não criaram dificuldades com a chegada do Spotify no País. "A gente já estava presente na América Latina e existiu uma vontade muito grande das gravadoras e dos artistas nacionais em falar com a gente. Gilberto Gil foi um dos primeiros a estar conosco", disse Gustavo. E, mais recentemente, o último álbum de Roberto Carlos foi a mais nova adição do Spotify Brasil, que disponibilizou o trabalho do artista com exclusividade.

A empresa tem parcerias com companhias telefônicas no México e na Argentina, onde é possível ouvir sem gastar o pacote de dados do ouvinte. No entanto, não há previsão de algo parecido acontecer no Brasil. "A maioria dos nossos usuários utiliza o Spotify conectado ao wifi. Quando temos o uso em rede móvel, temos uma compressão muito boa, com uma tecnologia muito avançada, então não há problema", garantiu Gustavo.

O Spotify já pagou mais de US$ 2 bilhões em direitos autorais para gravadoras e artistas ao redor do mundo desde 2008, quando surgiu na Suécia, até novembro de 2014, quando o último levantamento foi realizado. "Muitos dos nossos usuários cresceram sem pagar por música. Certamente um grande percentual deles saiu de uma plataforma pirata para uma 100% legal", destacou o diretor geral do Spotify para a América Latina. O número de usuários ativos já chega a 60 milhões, com mais de 15 milhões de assinantes pagantes.

Como funciona

Presente em 58 países, o Spotify é um player de música online via streaming. É possível ouvir por aplicativos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, no videogame Playstation ou no PC. Existe a versão gratuita, com algumas limitações e propagandas, e a Premium, na qual é possível baixar as músicas para escutar offline e escolher a ordem das canções, dentre outros recursos.

Além de artistas presentes, a plataforma também conta com playlists criadas pela própria empresa e pelos usuários - os brasileiros já criaram 11 milhões. São mais de 30 milhões de músicas disponíveis para serem ouvidas. As novidades para o segundo ano são as presenças de vídeos e podcasts (espécie de programas de rádios online) na plataforma.

Confira os vídeos das cinco canções mais ouvidas pelos soteropolitanos

1) Rude - Magic!

2) Blame - Calvin Harris

3) Summer - Calvin Harris

4) Animals - Maroon 5

5) Chandelier - Sia