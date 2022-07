Polêmico, Secret não está mais disponível na App Store

O polêmico aplicativo Secret está proibido no Brasil e já não está mais disponível na App Store, da Apple. Quem tenta fazer o download do programa encontra a mensagem: "O item que você tentou comprar não está mais disponível". Quem já baixou o aplicativo continua usando-o normalmente. Já no Google Play, do Android, o Secret ainda está disponível.

A remoção do aplicativo, que permite que as pessoas contem segredos sem se identificar, foi um pedido no Ministério Público do Espírito Santo, acatado pela Justiça do Estado. "A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, sendo inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados, que serão equacionados mediante uma ponderação de interesses, de modo a garantir o direito à honra, privacidade, igualdade e dignidade humana e, até mesmo, proteção da infância e adolescência, já que não há qualquer restrição à utilização dos aplicativos indicados na inicial", escreveu o juiz juiz Paulo Cesar de Carvalho, da 5ª Vara Cívil de Vitória, na decisão.

Disponível desde maio, o aplicativo começou a levantar polêmica quando brasileiros passaram a difamar, principamente, colegas e professores.