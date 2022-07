Pokemón Go: o que você precisa saber para jogar

Entre os jogadores, a aprovação do jogo Pokémon Go, que usa a tecnologia da realidade aumentada e localização no espaço físico, é irrefreável. O número de usuários cresce em ritmo feroz na medida em que o game expande suas fronteiras para mais lugares. Hoje, o aplicativo já funciona em 38 países.



Enquanto isso, críticas, controvérsias e relatos de situações bizarras têm conferido destaque ao game da Nintendo nas redes sociais e na mídia. Embora ainda não haja ainda data certa para a chegada de Pokémon Go ao Brasil, a expectativa é grande e tudo indica que não deve demorar.



O pesquisador e autor do livro "Jogos Locativos", Luiz Adolfo Andrade, indica que o melhor para esse tipo de jogo é buscar uma área aberta, sem trânsito de carros, onde os usuários possam se deslocar com tranquilidade. "A grande diversão desse jogo é que ele te faz se deslocar no espaço físico, correr. Então, é preciso procurar uma área propícia para isso".



Adolfo observa que Pokémon Go não é exatamente inovador relação à tecnologia, já que outros jogos já haviam se baseado em realidade aumentada e localização no espaço físico. Além disso, há pelo menos quinze anos já há experiências de jogos locativos. "Acho que o que torna o Pokémon Go fascinante é o próprio universo do Pokémon, já bastante conhecido".



Um exemplo de jogo de realidade aumentada bastante popular no mundo inteiro, lançado em 2013, é o Ingress, da Google, uma brincadeira entre dois times que atacam e defendem os portais uns dos outros. O Ingress também registra casos de acidentes com jogadores (como tem ocorrido bastante com o Pokémon Go) e já houve inclusive um caso que culminou na morte de um jogador brasileiro, em fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro. O então jovem de 16 anos Gabriel Leão foi atropelado por um ônibus enquanto jogava Ingress.



Para Luiz Adolfo, a questão não é a tecnologia ou os jogos em si, mas a forma como os usuários a utilizam. "O próprio usuário precisa entender que não pode ficar jogando alienado do mundo que o cerca. É a mesma coisa que você ter um carro, instalar um televisor no painel e sair dirigindo enquanto assiste. Em algum momento, você vai bater o carro. O usuário precisa se conscientizar e entender como a coisa funciona antes de jogar".



Outro aspecto que tem sido comentado diz respeito aos outros usos possíveis da tecnologia da realidade aumentada. O Pokémon Go e aplicativos similares ajudariam o público a se familiarizar melhor com a tecnologia, abrindo caminho para diversos outros usos em áreas como saúde, educação ou turismo, por exemplo.



"Há browsers de realidade aumentada, como o Layar e o Junaio, que usam a localização do usuário para fornecer informações. Existem várias utilidades possíveis para a da realidade aumentada, e acredito sim que o contato com os jogos é uma forma de aprender a lidar com essa tecnologia. Costumo dizer que o Banco Imobiliário é um dos primeiros contatos que a gente tem com o capitalismo, não é verdade?", conclui Luiz Adolfo.

