Pokémon Go inspira campanha de adoção de animais no RS

Enquanto o jogo Pokémon Go é aguardado no Brasil, a Prefeitura Municipal de Esteio, no Rio Grande do Sul, se inspirou no jogo eletrônico para lançar uma campanha para incentivar a adoção de animais abandonados, denominada de Catioro Go.

No texto da campanha, veiculada no perfil do facebook da prefeitura, aparece oito fotos de cães, editadas para se parecerem com a tela do game.

"Temos muitos bichinhos em nosso canil municipal, com diferentes habilidades, aguardando por um treinador que possa lhes dar muito carinho e ajudá-los a evoluir. Para capturar o seu, é só aparecer no Canil (avenida Luiz Pasteur, 7275, bairro Três Marias), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h".

De acordo com o secretário de Comunicação de Esteio, Luiz Damasceno, em entrevista ao site UOL, a campanha está sendo bem sucedida. "O resultado está sendo surpreendente. Já havíamos flertado com o humor em outras campanhas, mas nada tomou esse tamanho. Estamos recebendo retorno de fora do Estado e até de outros países", afirma.

"Apesar da brincadeira, a adoção é uma coisa séria. Só capture seu cachorrinho se você tiver condições de cuidá-lo. Os cãezinhos vivem, em média, de 14 a 18 anos e, portanto, são companheiros pra toda a vida", ressalta a postagem da campanha.