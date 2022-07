Pokémon Go é lançado no Brasil

A espera finalmente acabou. Pokémon Go já está disponível para download no Brasil desde o início da noite desta quarta-feira, 3. O apliactivo está disponível para as plataformas IOS e Android. O jogo era esperado há muito tempo pelos brasileiros, que chegaram a hackear no último domingo, 31, o perfil do twitter do criador do jogo, John Hanke, para pedir o lançamento no país.

Publicações relacionadas