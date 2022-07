Plugin bloqueia conteúdo sobre o Big Brother no Facebook

O Big Brother Brasil começa nesta terça-feira, 20, e o assunto deve render no Facebook com milhares de postagens sobre o reality show. O aplicativo NoBBB foi criado para "censurar" posts do Facebook que sejam relacionados ao programa.

O aplicativo funciona como um plugin para o Chrome. O apllicativo bloqueia palavras como "BBB", "Big Brother" e é possível adicionar outras palavras como "Paredão" ou "Pedro Bial", por exemplo.

Clique aqui para baixar o plugin