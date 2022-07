PlayStation Arena traz os melhores jogos para Salvador

God of War, Fifa e outros lançamentos da Playstation fazem parte de uma exposição interativa de jogos que está sendo realizada no Shopping da Bahia.

A PlayStation Arena - que segue até 1º de maio - conta com quatro estações de jogos e o público pode permanecer por até 15 minutos em cada uma. A entrada é gratuita e funciona no mesmo horário do shopping.

Coordenador do espaço, Sadai Joseph conta que as pessoas têm gostado. "Tem uma média de 12 pessoas por período, de todas as idades. As crianças costumam jogar mais Minecraft. Os mais velhos gostam de futebol e o público feminino adora Street Fighter", diz.

O casal Ana Santos e Anderson Dantas está na Arena pela segunda vez. "Jogamos muito em casa. É ótimo porque nos incentiva a conhecer as novidades. A gente vem para fazer outras coisas e acaba sentindo vontade de se distrair com os jogos", comenta..

De acordo com o organizador da PlayStation Arena, Hugo Teixeira, o evento já aconteceu em shoppings das regiões Sul e Sudeste, mas é a primeira vez que é realizado no Nordeste. "A ideia aproximar o público com os lançamentos do Playstation, trazer essa experiência diferente", conta.

Segundo ele, o objetivo é lançar algumas sessões com jogos que ainda não estão à venda. "A galera vai poder jogar antes de chegar às lojas", diz.

