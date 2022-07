Playstation 4 será lançado no dia 15 de novembro

O Playstation 4 vai chegar às lojas dos Estados Unidos no dia 15 de novembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 20, na conferência da Sony na Gamescon. Os europeus e os brasileiros vão receber o console apenas no dia 29 de novembro.

Nos Estados Unidos, o console vai chegar custando US$ 400. Ainda não se sabe o valor do PS4 no Brasil, mas deve ficar por volta dos R$ 2 mil. O anúncio do preço no País deve ser revelado no Brasil Game Show, que acontece em outubro.