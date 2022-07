Playstation 3 fabricado no Brasil será lançado por R$ 1.099

A primeira leva de Playstations 3 fabricados no Brasil começará a ser vendido no dia 6 de maio, com HD de 250GB e nenhum jogo incluso, a R$ 1.099. O valor, apesar de ter reduzido em cerca de R$ 400 no preço dos que vem de fora, ainda está longe do ideal, já que é possível comprar o console no Mercado Livre por cerca de R$ 900.

Segundo o UOL Jogos, a Sony ainda vai tentar reduzir o valor para R$ 999 para tentar se aproximar mais do principal concorrente, o Xbox 360, que, também fabricado no Brasil, custa R$ 899 - o que o torna líder de vendas, com 65% da fatia de mercado.