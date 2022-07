Pitty se defende de críticas sobre dublagem no Mortal Kombat

O Mortal Kombat, um dos principais jogos de luta para videogame e PC, tem nova versão à venda nas lojas do Brasil desde quinta-feira, 16. O mais novo game da franquia homônima tem chamado a atenção da crítica internacional especializada e sido bastante comentado em redes sociais. A presença da voz da cantora Pitty na dublagem de Cassandra (Cassie) Cage, no entanto, tem sido a principal discussão sobre o jogo no país.

Mesmo antes de ser comercializado, quando a Warner divulgou que a artista seria dubladora, muitas críticas negativas à escolha já haviam sido feitas. Com o jogo disponível para o público, os julgamentos se intensificaram, principalmente por erros na tradução para português. A cantora, entretanto, se defendeu em evento na quinta, 16, ao dizer que as responsabilidades pelo texto, direção e edição não eram dela.

"Descobri tudo lá no dia da gravação, era minha primeira experiência. Tinha o texto na frente, a tela do lado e eles dizendo 'faz assim, faz assado, a inflexão é mais ou menos assim, vamos reduzir essa palavra', então eu meio que fiz", revelou. Uma das introduções da personagem dublada por Pitty faz referência à música "Equalize", quando a lutadora Cassie fala "eu acho que vou equalizar a sua cara".

A artista também afirmou que é fã do game e que fez o melhor possível. Porém, ao ser questionada por jornalista sobre a possibilidade de fazer outra dublagem, ela respondeu que não sabe se, caso fosse novamente convidada, interpretaria em português a voz de Cassie Cage em outra edição de Mortal Kombat. "Não sei, acabei de fazer esse. Vocês estão muito lá na frente, gente", falou.

O Mortal Kombat X possui versões para sistemas operacionais iOS e Android. Além disso, tem versões para Xbox One, PC, PlayStation 4. Em breve, entre junho e agosto, chegará às lojas modelos para videogames mais antigos, como o Playstation 3 e Xbox 360.

Veja as dublagens da cantora Pitty na nova edição da franquia Mortal Kombat: