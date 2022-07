Pinterest vai ter pins patrocinados

O Pinterest vai seguir outras redes sociais, a exemplo do Facebook e do Twitter, e publicar conteúdo patrocinado. A informação foi dada pelo CEO da empresa, Ben Silbermann, em uma mensagem enviada aos usuários da rede.



Ben garante que o usuário não verá muitos banners de publicidade. O conteúdo patrocinado não terá banners chamativos, nem janelas de pop-up. O Pinterest também vai informar se alguém pagou pelo que foi publicado e mostrar publicidade com produtos que sejam do interesse do usuário.



O Pinterest vai testar a nova fase com um grupo restriro e os pins patrocinados vão aparecer em resultados de pesquisas e notícias. Como exemplo, para promover um pin para um roupa de Darth Vader de uma loja de fantasias, a imagem vai aparecer numa pesquisa por "halloween".



"Por enquanto, ninguém está pagando por nada. Queremos ver no que vai dar e, principalmente, ouvir os seus comentários.", completou Ben em mensagem aos usuários.

Publicações relacionadas