Pesquisa apresenta 10 tendências de consumo para 2014

Uma pesquisa realizada pelo ConsumerLab, área da Ericsson que estuda o comportamento do usuário, identificou quais serão as principais tendências no consumo de tecnologia em 2014 e nos próximos anos.

Entre as tendências estão o aumento de aplicativos para os mais diferentes setores da sociedade, o uso do próprio corpo como senha e smartphones reduzindo a exclusão digital.

"A mais importante tendência que vemos é a demanda em massa por aplicativos e serviços em todas as indústrias e setores da sociedade - o que tem o potencial de mudar radicalmente a vida cotidiana", diz Júlia Casagrande, especialista do ConsumerLab da Ericsson no Brasil.

O programa é baseado em entrevistas anuais com mais de 100 mil pessoas em mais de 40 países e 15 megacidades.

Veja as 10 tendências de consumo para 2014

1. Aplicativos que mudam a sociedade:

A rápida aceitação mundial de smartphones mudou completamente a forma como nos comunicamos e usamos a internet. Agora, entramos em uma nova fase de rapidamente diversificar o uso do smartphone e as pessoas estão à procura de aplicativos em todos os setores da sociedade. Isso inclui tudo, desde compras e creche até comunicação com autoridades e transporte. Os aplicativos estão se tornando mais importantes do que o telefone que você usa.

2. Seu corpo é a nova senha:

Sites estão exigindo senhas cada vez mais longas com uma mistura de números, letras e símbolos quase impossíveis de se lembrar. Isso está levando a um crescente interesse por alternativas biométricas. Por exemplo, a pesquisa descobriu que 52% dos usuários de smartphones querem usar suas impressões digitais em vez de senhas - no Brasil, o número sobe para 79%,- e 48% estão interessados em usar o reconhecimento de íris para desbloquear sua tela. Um total de 74% acredita que smartphones biométricos se tornarão comuns durante 2014.

3. Auto quantificação:

Pressão arterial, frequência cardíaca e passos são apenas alguns exemplos de como queremos nos medir por meio de dispositivos móveis, utilizando dados personalizados. Você só precisa utilizar um aplicativo para rastrear suas atividades e se conhecer melhor. Um total de 40% dos usuários de smartphones quer utilizar seu telefone para registrar todas as suas atividades físicas e 56% desejaria monitorar sua pressão arterial e frequência cardíaca usando um anel. No Brasil, os números são de 45% e 69%, respectivamente.

4. Internet em qualquer lugar:

Os usuários de smartphones estão percebendo que as barras de sinal em seu telefone não fornecem informação tão fidedigna, uma vez que o sinal bom para chamadas de voz pode não ser bom o suficiente para os serviços de internet. .

5. Smartphones reduzirão a exclusão digital:

O acesso à internet em escala global ainda é inadequado e desigualmente distribuído, dando origem ao que é conhecido como exclusão digital. O advento dos smartphones mais baratos significa que os consumidores não precisam de dispositivos caros para acessar serviços de internet. Um total de 51% dos usuários acha que seu celular é seu produto tecnológico mais importante e, para muitos, está se tornando um dispositivo primário para o acesso à internet.

6. Benefícios on-line superam preocupações:

Com a Internet se tornando cada vez mais parte integrante de nossas vidas, os riscos associados a estar conectado se tornam mais evidentes. 56% dos usuários que entram diariamente na internet se preocupam com questões de privacidade. No entanto, apenas 4% dizem que eles realmente usam menos a internet por essa razão. Em vez disso, os consumidores utilizam estratégias para minimizar o risco, como ser mais cautelosos sobre o tipo de informações pessoais que fornecem.

7. Vídeo no comando:

Apesar de ter mais opções de mídia, parece que estamos menos propensos a escolher nós mesmos o que vamos assistir. Na verdade, os nossos amigos são particularmente influentes quando se trata da escolha dos vídeos. Descobrimos que 38% dos entrevistados dizem assistir, várias vezes por semana, a vídeos recomendados. Os amigos têm quase tanto impacto quanto os blogs que lemos e as músicas que escutamos. No Brasil, 46% dos usuários afirmam assistir vídeos postados por outras pessoas diariamente ou, pelo menos, várias vezes por semana; 34% recomendam aos amigos assisti-los e 36% utilizam dicas de vídeos postadas por amigos.

8. Dados visíveis:

Um total de 48% dos consumidores usa aplicativos para entender melhor seu consumo de dados. Enquanto 41% apenas quer saber quantos dados usam, 33% quer ter certeza que suas faturas de cobrança estão corretas e 31% se preocupa em não ultrapassar o plano da operadora. A pesquisa também revelou que 37% dos usuários de smartphones usam aplicativos regularmente para testar a velocidade de sua conexão. A amostra brasileira chega a 53%.

9. Sensores em lugares comuns:

À medida que os serviços interativos de internet se tornaram costumeiros, os consumidores esperam, cada vez mais, que o ambiente ao seu redor acompanhe essa tendência. Até o ano de 2016, 60% dos usuários de smartphones acreditam que sensores serão usados em todos os setores, desde a área de saúde até o transporte público, tanto em carros quanto em casas e escritórios.

10. Aperte o play, pause e recomece em qualquer lugar:

Como 19% do total de tempo de fluxo de vídeo (streaming) é usado em telefones ou tablets, os consumidores estão migrando cada vez mais para outros locais onde assistem TV no seu dia-a-dia. Por exemplo, eles podem começar a ver um conteúdo em casa, pausar e recomeçar enquanto voltam do trabalho para casa. Enquanto mudam de lugar, é possível que também mudem de dispositivo.

