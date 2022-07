PES 2016 terá 16 clubes brasileiros e estádios do país

A Konami confirmou a presença de Palmeiras e Corinthians no game Pro Evolution Soccer 2016 nesta quarta-feira, 5. E, segundo o UOL Jogos, mais 14 clubes estarão presentes no game: Atlético-MG, Atlético-PR, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, Goiás, Grêmio, Internacional, Joinville, Palmeiras, Ponte Preta, São Paulo, Sport e Vasco. Bahia e Vitória, na Série B do Campeonato Brasileiro, ficarão de fora do jogo.

Segundo o UOL, Avaí e Flamengo ainda negociam para participarem do jogo. O PES 2016 vai ter também os estádios Arena Corinthians, Morumbi, Vila Belmiro e Mineirão. Os jogadores e uniformes dos times serão iguais aos reais.

Já o Fifa...

Enquanto os clube brasileiros estão confirmados no PES 2016, apenas Coritiba, Grêmio e Ponte Preta estão garantidos no Fifa 16, principal concorrente do game da Konami. O Fifa também não terá nenhum estádio brasileiro.

PES 2016 será lançado no dia 15 de setembro para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360.