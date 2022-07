PES 2015 terá clubes brasileiros da 1º divisão e o Vasco

A Konami, responsável pelo Pro Evolution Soccer 2015, confirmou nesta sexta-feira, 3, que os 20 clubes da primeira divisão brasileira e o Vasco da Gama, qeu está na segunda divisão, vão fazer parte do game.

Entretanto, inicialmente, apenas Corinthians, Cruzeiro, Figueirense e Palmeiras terão os nomes verdadeiros dos atletas. Mas a Konami garantiu que atualizações serão realizadas, a medida que os contratos foram acertados, para que todos os times tenham os nomes originais dos jogadores.

Com isso, o PES 2015 sai na frente do Fifa 15, que não terá nenhum clube brasileiro. A EA Sports disse que o País não tem uma associação de atletas para negociar o direito de imagem. Já a Konami, conversou com cada jogador individualmente para acertar a inclusão no game.

Pro Evolution Soccer 2015 chega às lojas brasileiras no dia 11 de novembro, com narração de Sílvio Luiz e comentários de Mauro Betting. O jogo será lançado para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One.