PES 2014 terá três estádios brasileiros

Os fãs de Pro Evolution Soccer vão poder jogar a versão 2014 do game em estádios brasileiros. Segundo o site Pro Evolution Soccer Brasil, a Konami licenciou a Arena do Grêmio, o Novo Mineirão e o Pacaembu, que será utilizado como estádio do Corinthians.

Com novos estádios sendo construídos no País em virtude da Copa, pode ser que mais arenas façam parte da versão final do game, que será lançado ano que vem. Seria bom se a Arena Fonte Nova também fosse licenciada e a gente pudesse jogar com os times baianos no local.

O PES 2014 deve ser lançado em setembro de 2014 para Xbox 360 e PlayStation 3, Wii, Nintendo 3DS, PSP e PCs.