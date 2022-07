Periscope permite transmissões de câmeras digitais

O aplicativo de vídeo do Twitter, Periscope, lançou integração com câmeras digitais da GoPro, equipamento usado principalmente por esportistas, por serem compactas, resistentes e por capturarem ângulos diferentes. A novidade estará disponível para os modelos Hero4 Black e Silver e, para acessá-la, é preciso ser usuário de iPhone (a partir do modelo 5S).







Veja o Periscope do Portal A TARDE @atarde

Para viabilizar a integração, é necessário baixar o aplicativo da GoPro no iPhone e seguir as instruções para sincronizar sua câmera e o telefone. Então, ao abrir o Periscope no celular, um botão da GoPro aparecerá automaticamente. Basta clicar nesse botão para iniciar a transmissão. Depois disso, os vídeos podem ser feitos diretamente das câmeras. As gravações poderão ser salvas no cartões de memória.

Embora quem não possui iPhone inferior ao modelo 5S não consiga ainda produzir os vídeos nas câmeras GoPro, pode assistir às transmissões fora do sistema iOS -- como em Android ou no desktop. O Twitter está trabalhando para ampliar o benefício para outros sistemas.

Periscope

Desde o lançamento do Periscope no ano passado, os usuários fizeram mais de 100 milhões de transmissões ao vivo. Nos primeiros 10 dias, mais de 1 milhão de pessoas começaram a usar o aplicativo.

Twitter no Mundo

500 milhões de Tweets são enviados por dia.

80% dos usuários ativos são mobile.

Disponível em mais de 35 idiomas.

79% das contas são de fora dos Estados Unidos.

São 4.300 funcionários em escritórios por todo o mundo.

Mais de 9 milhões de pequenas e médias empresas estão no Twitter hoje.

O Vine, serviço móvel do Twitter que permite que você capture e compartilhe vídeos curtos em looping, tem mais de 1,5 bilhão de visualizações de loops por dia.

Mais de 200 milhões de pessoas assistem a Vines todo mês.

Entre os mercados do Twitter, o Brasil está entre os 5 principais.

Temos escritórios em São Paulo (desde novembro de 2012), no Rio de Janeiro (desde outubro de 2013).

Como os brasileiros usam o Twitter?

68% dos usuários brasileiros visitam o Twitter todos os dias e 1 em 2, várias vezes ao dia.

57% usam o Twitter para se atualizar sobre notícias de última hora.

Para a maioria dos usuários, o Twitter é mobile.

Entre os que utilizam o celular como dispositivo principal:

81% usam o Twitter para seguir marcas e empresas

69% usam o Twitter enquanto assistem a programas de TV.

58% usam o Twitter enquanto fazem compras.