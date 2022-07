Pelé estará no Fifa 14 e demo chega no dia 10 de setembro

Os donos do Xbox 360, e os que vão comprar o Xbox One, já podem tirar onda com os amigos que têm Playstation 3. O rei do futebol Pelé estará disponível na versão do Fifa 14, mas apenas nos consoles da Microsoft. A informação foi revelada nesta terça-feira, 20, durante a Gamescon, feira de games e entretenimento que acontece na Alemanha até o dia 25.

Além de Pelé, outros grandes craques do passado estarão no modo Ultimate Team do game: Bergkamp, Bierhoff, Campbell, Cannavaro, Crespo, De Boer, Desailly, Effenberg, Fowler, Fernando Hierro, Future, Giullit, Hagi, Inzaghi, Kluivert, Larsson, Lehmann, Lieneker, Lijumberg, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Neville, Owen, Pauleta, Pirês, Rijkaard, Rui Costa, Seaman, Sheringham, Shevchenko, Suker, Van Basten, Van der Sar, Van Nistelrooy, Vieira, Vieri, Weah e Zola. Sentiram falta de algum argentino? Maradona está fora - pelo menos por enquanto.

A EA também anunciou que a demo do jogo estará disponível no dia 10 de setembro e, no dia 26, já estará nas lojas por R$ 199 em versões para PS2, PS3, Xbox 360 e, futuramente, PS4 e Xbox One.

Confira abaixo o trailer do game lançado nesta terça, 20, na Gamescon:

E outro com o modo Ultimate Team Legends