Pegadinha do 'cão aranha' foi o vídeo mais compartilhado

Uma pegadinha em que um cachorro disfarçado de aranha gigante semeia o pânico em uma pequena cidade foi o vídeo mais compartilhado no YouTube em 2014.

O vídeo "Mutant Giant Spider Dog" (cão-aranha mutante gigante), postado pelo ator e diretor polonês SA Wardega, foi compartilhado mais de 11 milhões de vezes na internet, informou o YouTube, de propridade do Google, ao anunciar nesta terça-feira, 9, seu "ranking" anual de popularidade.

"Este ano, a lista representa a surpreendente variedade da criatividade que chega ao YouTube todo dia, o que pode incluir comentários sociais, brincadeiras, peças de publicidade e momentos emocionantes, transmitidos primeiro na mídia tradicional", informou a equipe encarregada do portal em seu blog.

Em segundo lugar ficou "Nike Football: Winner Stays", no qual aparecem craques internacionais, como Neymar, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, compartilhado 99 milhões de vezes, seguido, em terceiro lugar, de "First Kiss", no qual se pede a 20 desconhecidos que se beijem.

No campo musical, os videoclipes de Katy Perry ("Dark Horse"), Enrique Iglesias ("Bailando") e Shakira com Rihanna ("Can't Remember to Forget You") foram os três mais vistos.

"No que diz respeito à música, foi um ano poderoso para as artistas mulheres, como se pode ver na nossa lista de vídeos musicais de maior sucesso. As artistas mulheres arrebataram oito dos dez primeiros lugares", informou a equipe do YouTube.

Relembre o vídeo abaixo: