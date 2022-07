Parque Tecnológico terá museu e escola

A migração de plataformas da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz-BA) para o Parque Tecnológico da Bahia foi anunciada como parte da ampliação do empreendimento, que, nesta quinta, 19, completou o primeiro ano de funcionamento.

Considerado referência em modelagem computacional e animações, o Senai-Cimatec também se integrará às 26 empresas que já funcionam no prédio do Tecnocentro, o primeiro a ser inaugurado no parque e voltado para a área de tecnologia da informação e comunicação. A previsão é que até o final do ano mais 13 empresas estejam instaladas na sede da avenida Paralela.

No Brasil existem 94 parques tecnológicos, mas apenas 13% deles incubam mais de 20 empreendimentos. "Com apenas um ano de funcionamento, já contamos com quase 40 empresas voltadas à geração de ideias e soluções criativas", destaca o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Câmara, que fez um balanço sobre o primeiro ano de operação do parque.

Ele anunciou que um escritório do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) passará a funcionar no local. A autarquia federal responde pelo sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Ampliação

A previsão é que tão logo o alvará da prefeitura seja liberado, o que deve ocorrer nos próximos dias, se dê início à construção da próxima etapa de obras - já licitadas - de ampliação do parque.

Serão construídos o Centro de Biotecnologia, formado de laboratórios, a Escola de Iniciação Científica, o Museu Mundo da Ciência e o Parque Ambiental.

O complexo de laboratórios ficará abrigado em um prédio de projeto futurista e permitirá a cooperação científica entre instituições e pesquisadores. "Já investimos R$ 90 milhões na infraestrutura", diz o secretário.

Inovações

"O parque foi pensado para ser um espaço de convergência e integração científica onde o poder público, pesquisadores e o setor empresarial trabalham de forma cooperativa e integrada na criação de novos produtos e processos", afirma o secretário.

Entre as empresas que atuam no local está o maior portal de informação jurídica do País, o JusBrasil, onde desenvolve sistema de recomendação de conteúdo para os usuários do site.

A NNSolutions produz um software que, instalado em um celular, permite tirar a foto de um texto que será lido inteligivelmente por um sintetizador de voz. Trata-se do Slep (scanner leitor portátil), uma das muitas inovações que estão sendo desenvolvidas no Tecnocentro.

Já a Brunian Tecnologia desenvolveu o PATC, aparelho não invasivo que visa controlar o tremor que atinge os portadores da doença de Parkinson.