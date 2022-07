Parque da Cidade terá caçada a pokémons neste sábado

Os amantes do jogo Pokémon Go estão promovendo uma caçada aos monstrinhos em Salvador. O encontro acontece neste sábado, 20, no Parque da Cidade, no Itaigara, a partir das 14 horas. O evento é organizado pelo grupo Agenda Nerd Salvador.

Até as 10h30 desta sexta, 19, 1,3 mil pessoas disseram na página do evento no Facebook que vão participar da brincadeira. Para garantir a diversão dos presentes, os organizadores disseram que vão usar artifícios do jogo para atrair mais pokémons para o local.

Além disso, foi solicitado reforço na segurança. Os policiais vão se concentrar em uma área delimitada do parque, próximo à entrada principal. Os organizadores também orientam que os treinadores evitam as trilhas, onde a segurança não será reforçada.

Para evitar acidentes, também é recomendado não jogar na pista de skate e na praça com a estátua de Confúcio, que está em reforma.

Além da caçada, o grupo também propõe que os caçadores levem comidas e bebidas para participar de um piquenique.