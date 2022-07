Paródia de Rihanna é o vídeo mais visto no Brasil em 2013

O Youtube divulgou nesta quarta-feira, 11, os vídeos mais assistidos pelos brasileiros em 2013. O vídeo Tô Sem Sinal da TIM, paródia da canção Diamonds, de Rihanna, do canal Galo Frito, foi o mais assistido, com quase 19 milhões de visualizações.

No top 10 tem apenas um vídeo do Porta dos Fundos, o Na Lata, que ficou em segundo lugar, com 12.600.000 visualizações. Os Dez mandamentos do Rei do Camarote ficou em quarto lugar, com mais de 6 milhões de visualizações. A lista não inclui os clipes musicais.

Veja a lista e os vídeos abaixo:

1. Tô sem Sinal da TIM

2. Na Lata - Porta dos Fundos

3. Noite de São João - Festa Junina da Galinha Pintadinha

4. Os Dez Mandamentos do Rei do Camarote

5. 50 Tons de Cinza - Não Faz Sentido

6. Ah Lelek Lek Lek… No passinho com Neymar!





7. Gêmeos nascem e não percebem que nasceram

8. 5inco Minutos - Isso não é coisa de piranha

10. O Zizao tá lendo