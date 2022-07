Pais analógicos tentam entender geração Z

O mundo plugado nas redes sociais, no qual as respostas estão a um clique de distância, criou uma geração de seres instantâneos, voláteis e rápidos. É a chamada Geração Z, composta pelos "nativos digitais", jovens e crianças "que não têm tempo a perder" e "pegam as coisas no ar ", como define o antropólogo Célio Alves.

Embora essa 'geração digital' seja majoritariamente fruto de uma outra que já conheceu a tecnologia enquanto jovem, muitos pais ainda não entendem as mentes dinâmicas dos pequenos. Isso causa um impacto na configuração familiar mais forte do que aquele causado pela televisão tempos atrás. Segundo a educadora Patrícia Konder, "está havendo uma ruptura, uma mudança de era".

O antropólogo Célio Alves também afirma que a tecnologia trouxe uma "revolução de paradigmas". Segundo ele, cada vez mais os pais têm assumido o papel dos "pagadores" que compram os aparelhos e são ensinados pelos filhos a utilizá-los. "Eles não conseguem absorver a tecnologia com a mesma facilidade dos filhos. Os valores que levam algum tempo para serem passados estão ficando adormecidos", alerta.

"Estamos vivendo o pior momento: o de transição. Os novos e velhos valores estão convivendo", ressalta Patrícia Konel. Por sua vez, Alves salienta que, com ou sem tecnologia, os pais devem ter muito diálogo com os filhos. "Eu acredito que vamos precisar de mais duas gerações para chegar à família que consegue conviver bem com a tecnologia".

Reflexão - Equilíbrio é o que a professora Cristina Bochicchio busca com o filho Lucca. Aos 8 anos, ele não desgruda dos jogos, seja no tablet ou celular. "Tem horas que ele não quer parar para nada", diz. Apesar de não aprovar totalmente este forte apego à tecnologia, Cristina pondera: "No prédio não tem outras crianças e isso acaba sendo uma distração para ele".

Embora ela não veja todo o aparato tecnológico como obstáculo à sua relação com o pequeno, ela afirma que a licença-maternidade proporcionada pela chegada do outro filho, Enrico, 7 meses, melhorou muito a relação entre eles. "Eu não participava das fases. Agora eu entendo melhor o que ele pensa", diz.

Pois é justamente esse relacionamento mais íntimo o melhor antídoto contra a "invasão tecnológica", segundo os especialistas. Alves diz que se os pais não revertem a tendência, o distanciamento imposto pela tecnologia culminará em pessoas mais sedentárias, frias e alheias ao toque.

"A sociedade do futuro terá uma dinâmica mais avançada e, na era da informação, haverá ausência da troca de afeto", diz. "O ideal é não resistir ao processo de desenvolvimento tecnológico e sim buscar adequar-se e aproveitar toda a oportunidade de troca de afeto", aposta o pesquisador.