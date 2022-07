Organização lança aplicativo que pode evitar suicídio

Uma organização beneficente britânica lançou nesta sexta-feira um aplicativo que avisa se algum amigo postou tuítes que mostrem desânimo, na tentativa de antecipar e evitar um suicídio.

O aplicativo gratuito da organização Samaritans detecta mensagens com frases como "cansado de ficar sozinho", "eu me odeio", "deprimido", "preciso de ajuda", ou "preciso falar com alguém".

Quem tem o aplicativo recebe, imediatamente, um e-mail avisando que uma das pessoas que o usuário segue no Twitter postou esse tipo de mensagem.

O Samaritans Radar app foi pensado, sobretudo, para a faixa etária entre 18 e 35 anos, a mais ativa nas redes sociais.

"Sabemos que as pessoas que sofrem, com frequência, voltam-se para as redes sociais, buscando apoio", explicou Joe Ferns, da Samaritans.