ONG libera mais de 900 games de fliperama online

Clássicos do fliperama como Street Fighter 2, Golden Axe e Indiana Jones and the Temple of Doom agora estão disponíveis para jogar online. A ONG Internet Archive disponibilizou gratuitamente mais de 900 jogos do fliperama das décadas de 70 a 90.

Os jogos rodam no próprio browser, sem necessidade de instalar nenhum programa. É possível jogar com um controle ou no próprio teclado: 5 (start), 1 (player 1), 2 (player 2), control, alt e espaço, além das setas.

A ONG é a mesma que lançou, no final de 2013, diversos games de Atari para ser jogados online.