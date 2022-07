Oficina de Minecraft Modding chega a Salvador com MIke e Pac

A febre mundial dos jogos eletrônicos, onde os cenários e personagens tem formato de cubo, chegou em Salvador. O evento conta com a presença dos youtubers Mike e Pac, que têm mais de seis milhões de seguidores no canal Tazer Craft, no dia 11 de outubro na Praça Central (Piso L1) do Salvador Shopping, das 14h às 17h.

Para participar da atividade, é necessário realizar inscrição prévia no site Sympla e fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para o Martagão Gesteira - Hospital da Criança.

A sessão de fotos estará aberta, inicialmente, aos inscritos nas oficinas, mediante identificação com pulseiras de acesso que devem ser retiradas na Loja da Happy Code até o dia 10.