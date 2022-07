Office para iOS chega só para assinantes

A Microsoft lançou o aplicativo Office Mobile, versão do pacote de programas para dispositivos iOS. Com o app, é possível visualizar e editar documentos de Word, Excel e PowerPoint e acessar arquivos no SkyDrive. O serviço, contudo, só está disponível para assinantes do Office 365 Home Premium e ProPlus, que podem instalar o pacote em até cinco computadores (PCs ou Macs) e ter 20 gigabytes de espaço no SkyDrive. O Office Mobile não é otimizado para as telas de iPads, para os quais a Microsoft recomenda o uso do Office WebApps. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

