O Hobbit vai ter uma versão Lego nos games

Mantendo a tradição dos games da Lego, que recria o mundo de blockbusters com as pecinhas de montar, o filme O Hobbit também terá sua versão com Lego: The Hobbit, que vai chegar no início de 2014 para PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PC e Mac.

A Warner Bros confirmou a produção do jogo, que vai contar a história dos dois primeiros filmes da trilogia: O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, lançado em dezembro de 2012, e O Hobbit: A Desolação de Smaug, que chegará às telas dia 13 de dezembro.

Esta é a segunda adaptação das obras de J.R.R Tolkien que ganha versão da Lego games. A primeira foi O Senhor dos Anéis. Os games da Lego já recriaram também os mundos de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones e Batman, além de outros super-heróis.