Novos iMacs começam a ser vendidos no Brasil

O Brasil começa a receber nesta sexta-feira, 30, a primeira leva dos novos iMacs, da Apple. Os valores vão de R$ 6.200, para o modelo de 21,5 polegadas, a R$ 9.400.

As entregas dos modelos menores são mais rápidas, demorando de 1 a 2 semanas. Já os de 27 polegadas chegam ao consumidor de 2 a 3 semanas. Com até 5 mm de espessura, um dos mais finos do mercado, o novo iMac possui chip Intel Core i5, HD de 1TB e 8GB de memória.