Novos cursos gratuitos são ofertados na área de tecnologia

Após o lançamento do Programaê, uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e a startup Digital Innovation One (DIO), que abriu 10 mil vagas em cursos de tecnologia, quatro novos módulos na área de programação passam a ser ofertados. As novas formações estão voltadas para o nível iniciante, são elas: Conceitos e Melhores Práticas com banco de dados PostgreSQL, Modelando um Banco de Dados com SQL Server, MYSQL Trabalhando com Tabelas e MYSQL Explorando Relacionamento com Workbench.

Além disso, outros cursos em nível avançado, para quem já tem experiência na área e deseja receber capacitação profissional, também estão disponíveis. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Secti até o dia 30 de junho.

Para a secretária da Secti, Adélia Pinheiro, as novas aulas chegaram em um momento oportuno. “Prestes a completar duas semanas, desde o seu lançamento, o Programaê já possui mais de 4 mil inscritos. Além dos cursos ofertados em sua estreia, como HTML, CSS, JavaScript, bancos de dados, entre outros, foram acrescentadas essas novas formações com o intuito de fortalecer as carreiras de desenvolvedores e programadores, na Bahia, a fim de preencher a demanda deste mercado. É importante entrar no nosso site e fazer logo sua inscrição para garantir uma das vagas”, declarou a secretária.

O Head de Parcerias da Digital Innovation One, Victor Haruo, acredita que esses novos cursos são extremamente importantes para quem quer seguir carreira na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). “Os cursos de PostgreSQL, MySQL e SQL SERVER vão servir como primeiros passos para novos desenvolvedores começarem a se aprofundar em banco de dados, trazendo uma abordagem simples e com as melhores práticas do mercado de tecnologia. Para quem está iniciando uma carreira neste setor é uma forma de começar a se desenvolver ainda mais em uma área que cresce exponencialmente a cada ano”.

Saiba como se inscrever:

Para os interessados em aproveitar essa oportunidade, basta entrar no site da Secti e clicar no banner do “Programaê”, que aparece na tela inicial. O indivíduo será redirecionado a outra página, onde ele deve escolher o nível de aprendizado, iniciante ou avançado e, em cada aba, haverá diferentes opções de cursos para o participante escolher. Após optar por uma determinada aula, o estudante então deverá preencher um questionário simples com algumas informações pessoais para concluir a inscrição. Dessa forma, o indivíduo já pode ser considerado um dos 10 mil novos estudantes da área de tecnologia do Programaê. Vale lembrar também que todos os cursos contam com certificado de conclusão e você pode se inscrever em quantos cursos desejar.