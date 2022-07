Novo Xbox será apresentado ao público em maio

Os fãs de games, que estão ansiosos para conhecer o novo Xbox, já têm data para matar a curiosidade. O novo equipamento será apresentado ao público no próximo dia 21 de maio, no evento "New Generation Revealed", realizado na cidade de Seattle (EUA), por volta das 14 horas (horário de Brasília). A exibição da linha inicial dos jogos do videogame, que ainda não possui nome oficial, está prevista para junho.

Entre os viciados em games existe rumores de que o novo controle da Microsoft vai exigir conexão permanente com a internet, característica que não agrada a todos os fãs da marca. Além disso, o controle pode não rodar jogos usados, algo que também é um assunto complicado não só para usuários, mas diversas lojas de videogames que compram e vendem jogos deste tipo.

Pessoas que se dizem ligadas ao projeto do novo videogame afirmam que o processador e o chip gráfico serão produzidos pela AMD. Nada disso, porém, foi comentado ou oficializado pela Microsoft.