Novo serviço de pagamento móvel chega a Salvador

O Zuum, serviço de pagamentos móveis da Mobile Financial Service (MFS ), joint venture formada pela Telefonica International e pela MasterCard Worldwide, chega a Salvador, primeira capital do Nordeste a receber o serviço. A partir de segunda-feira, 17, os moradores da região terão acesso a uma conta corrente pré-paga no celular Vivo pela qual é possível fazer depósitos, transferências de valores, recargas de créditos para celulares Vivo, consulta de saldo e, em breve, pagamento de contas.



É possível também adquirir o cartão Zuum Vivo MasterCard. Com ele, os usuários podem fazer saques em caixas eletrônicos da rede Cirrus e compras em mais de 1,8 milhão de estabelecimentos conveniados em todo o país.



Salvador concentra boa parcela do público que mais aumentou seus níveis de consumo nos últimos tempos, além de possuir um expressivo número de clientes de celular pré-pago da Vivo, operadora exclusiva do Zuum. Esses fatores, segundo Marcos Etchegoyen, diretor-presidente da MFS, são preponderantes para o sucesso do serviço na região. Ele afirma que "chegar a Salvador representa para o Zuum estar mais próximo de um público com o qual já temos bastante contato".

