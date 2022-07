Novo leitor de e-books chega ao mercado

A rede de livrarias Saraiva apresentou, nesta terça-feira, 5, seu leitor de e-books, o Lev, que começa a ser vendido agora em suas 115 lojas e pelo site. Ele pesa 190 gramas, tem tela de 6 polegadas e chega ao País em dois modelos com tela touch screen e tecnologia e-ink. O de entrada, sem luz, custa R$ 299 e o segundo, com iluminação, R$ 479 - mas está em promoção pelo valor de R$ 399.

O Lev tem design da Bookeen, empresa francesa, e é fabricado na China. A capacidade é de 4 gb, suficiente para armazenar 4 mil e-books. Com cartão de memória, essa capacidade é ampliada para 32 gb. A livraria conta hoje com um acervo de 30 mil títulos digitais em português e mais de 400 mil em outras línguas.

A Saraiva é a maior rede de livrarias do País e mira, em primeiro lugar, seus próprios consumidores. Estima-se que passem pelas lojas e pelo site 60 milhões de pessoas ao ano. Os principais leitores digitais disponíveis no Brasil são o Kobo, à venda na Cultura, e o Kindle, aparelho da Amazon líder em vendas em todo o mundo.

A entrada da rede na comercialização também do leitor - e-books já são vendidos desde 2010 - é um importante passo para fazer frente aos players internacionais que chegaram no final de 2012 e para garantir sua presença no mercado de livros digitais.