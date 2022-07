Novo game de The Walking Dead terá personagem da série

The Walking Dead vai ganhar mais uma adaptação para os games. Depois da excelente adventure em cinco episódios, TWD vai ganhar um game no gênero Tiro em 1º pessoa em The Walking Dead: Survival Instinct. Desta vez, o game será baseado na série televisiva e vamos controlar o personagem Daryl Dixon, e os eventos do jogo vão se passar antes da série. Vamos saber tudo o que aconteceu com ele, desde o início da epidemia na Wildfire Global até se juntar ao grupo de Rick Grimes.

O diretor criativo da Terminal Reality, que vai produzir o game, disse que Dary preenche todos os requisitos para ser o herói do jogo. "Precisávamos de alguém durão e capaz de sobreviver sozinho nas ruínas da civilização, mas que também compreendesse as necessidades das outras pessoas em um mundo no qual só faz sentido a ajudar a si próprio.", explicou.